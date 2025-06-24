Иранская ракета попала в многоэтажный дом

По информации телеканала, в момент удара в здании могли находиться люди, однако данных о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Ракетный обстрел произошел на фоне активизации сирен воздушной тревоги, которые сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана.