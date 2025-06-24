Иранская ракета попала в многоэтажный дом
«12-й Канал»: иранская ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве
В Беэр-Шеве, на юге Израиля, зафиксировано прямое попадание иранской ракеты в семиэтажное здание. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, пишет РИА Новости.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ответ Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3». Обе стороны сообщают о погибших и раненых. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их абсолютно неприемлемыми.
По информации телеканала, в момент удара в здании могли находиться люди, однако данных о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Ракетный обстрел произошел на фоне активизации сирен воздушной тревоги, которые сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции вооруженных сил страны против Израиля продолжались до самого последнего момента, до 4:00 по местному времени (3:30 мск).