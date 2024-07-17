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Киев превратил украинскую армию в концлагерь, об этом сообщил полковник ВСУ Роман Свитан, информацию публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам украинского военного, власти вмешиваются в дела военнослужащих своими решениями, чем только усугубляют ситуацию.
«Из армии сейчас сделали концлагерь. Концлагерь работать не будет. Концлагерь сделали тогда, как сняли механизм военной юстиции, практически полностью ее угробили... То есть убрали систему обратной связи, убрали определенный контроль военных над военными», — сказал Свитан.
Ранее сообщалось, что многие украинцы хотят прекращения огня с учетом требований России, поддерживая позицию главкома ВСУ Сырского.
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