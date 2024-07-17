«Война близка»: Дуда дерзко выразился в адрес РФ

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Победа РФ в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. Такое заявление изданию Wirtualna Polska сделал польский лидер Анджей Дуда.
«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — сказал Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.
Российские власти заявляли, что поставки помощи Украине только затягивают конфликт, но не решают его, поэтому грузы с иностранными вооружениями станут законной целью для российских войск.
Москва готова к мирным переговорам, но только после того, как в Киеве выполнят определенный ряд условий.
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Никита Кротов