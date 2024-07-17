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«Война близка»: Дуда дерзко выразился в адрес РФ

Лидер Польши Дуда: победа РФ на Украине может привести к войне с блоком НАТО
17 июля 2024, 10:15
Фото:Sputnik/РИА Новости/Анатолий Кирияк

Фото:Sputnik/РИА Новости/Анатолий Кирияк

Победа РФ в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. Такое заявление изданию Wirtualna Polska сделал польский лидер Анджей Дуда.
«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — сказал Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.



Российские власти заявляли, что поставки помощи Украине только затягивают конфликт, но не решают его, поэтому грузы с иностранными вооружениями станут законной целью для российских войск.

Москва готова к мирным переговорам, но только после того, как в Киеве выполнят определенный ряд условий.

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ВАРПЭ: Прибалтийские страны хотят оставить Европу без российской рыбы
17 июля 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном рыбном промысле, желают получить конкурентное преимущество. Тем самым они хотят оставить европейских потребителей без российской рыбы.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Такая политика прибалтийских государств может привести к дефициту и росту цен на рынке Евросоюза, добавил он.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период сезонных запретов голословны. Добыча рыбы в России жёстко регламентируется, а уловы контролируются. Заявления о том, что действия российских рыбаков угрожают популяциям промысловых рыб делаются прибалтами исключительно с целью вытеснения России из мирового рыбного хозяйства, уверен Зверев.

В реальности конкурентов из стран Балтии заботит исключительно собственная прибыль, продолжил он. Их компании только выиграют от повышения цен в ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать на европейский рынок и возникнет дефицит, заключил президент ВАРПЭ.

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#рынок
#политика
#президент
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#дефицит
#ес
#рыба
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МИД РФ: На любую провокацию Украины в отношении Белоруссии последует ответ
17 июля 2024, 09:29

Фото: istockphoto/ffikretow

Ни одна возможная провокация Украины в отношении Белоруссии не останется без соответствующей реакции. На любой вражденбный выпад немедленно последует адекватный ответ.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он отметил, что на фоне хронических неудач на фронте киевский режим способен на самые безрассудные шаги. Любая агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как посягательство на общую союзную территорию и безопасность, подчеркнул дипломат.

Полищук также напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии развёрнута совместная Региональная группировка войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

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#оружие
#безопасность
#мид
#режим
#дипломат
#ядерное оружие
#белоруссия
#украина
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В США могут произойти новые покушения на Трампа
Politico: Новые покушения на Трампа могут произойти в ближайшие недели
17 июля 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут произойти в ближайшие недели, об этом пишет Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.
«(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — сообщил автор статьи.

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Напомним, 13 июля 2024 года Дональд Трамп выступал на митинге в Пенсильвании, когда в него произвёл стрельбу находившийся на крыше снайпер. Политик вовремя повернул голову в сторону, так что пуля лишь задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек, стоявший за спиной Трампа, ещё двое получили ранения.

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#дональд трамп
#чиновники
#разведка
#сша
#покушение
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Журналистка из Нидерландов оценила влияние санкций на ассортимент в магазинах Москвы
Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть все, санкции ЕС не сработали
17 июля 2024, 08:01

Фото: iStock/Minerva Studio

Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что в магазинах в Москве можно найти практически все. Об этом информирует РИА Новости.
«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — сказала она.

Кроме этого, журналистка отметила, что у людей в России есть доступ к любым СМИ онлайн. Поэтому есть возможность получать информацию и видеть позицию российской, а также западной стороны.

С начала СВО в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против РФ. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#санкции
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#ес
#сво
#всу
#рф
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Байден назвал условие для выхода из президентской гонки
Байден заявил, что может выйти из гонки, если у него будут проблемы со здоровьем
17 июля 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET сказал, что выйдет из президентской гонки, если медики обнаружат у него проблемы со здоровьем.
До этого американский лидер заявлял, что состояние его здоровья не нуждается в дополнительных проверках, но он готов к ним, если врачи потребуют.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос про выход из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа по плану должны состояться 10 сентября. Выборы президента Америки пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Байден заявил, что фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Дональда Трампа была ошибкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#президент
#гонки
#медики
#джо джозеф байден
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ФСБ обнародовала показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве
ФСБ рассекретила показания генерала вермахта о преступлениях на территории СССР
17 июля 2024, 06:26

Фото: istock / aarrows

Федеральная служба безопасности обнародовала показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, подписавшего порядка 125 приговоров к казни. Материалы опубликованы на сайте ведомства.
Эрдмансдорф оказался в плену вместе со своим штабом в 1944 году во время проведения Могилевской наступательной операции Красной армии. В ходе следствия в Минске он дал детальные показания о своем участии в войне против Советского Союза.

На допросе генерал признался, что лично утвердил 120–125 смертных приговоров, которые были вынесены тайной полевой полицией гражданам СССР, имеющим связь с партизанами. Людей расстреляли, а трупы сожгли.

Он также заявил, что по указанию сверху отдавал приказы о вывозе молодого населения СССР в Германию на принудительные работы, а также приказы о карательных акциях в от ношении мирных граждан из-за активности партизан.

Ранее ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ссср
#операции
#служба
#фсб
#германия
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В МИД заявили о карт-бланше Зеленскому от США
МИД: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение новых ударов по России
17 июля 2024, 06:15

Фото: istock / ValleraTo

Соединённые Штаты дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории. Такое заявление сделала глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
Как утверждает дипломат, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести РФ «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».

«Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — считает Полищук.
Дипломат добавил, что без всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась военными экспертами США, осуществлявшими целенаведение с применением барражировавшем в том районе БПЛА Пентагона.

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#мид рф
#дипломат
#севастополь
#киев
#атака
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В США заявили о живущих в аду украинцах
Макгрегор: украинцы живут в аду, созданном для них политическим классом США
17 июля 2024, 05:18

Фото: istock / boytsov

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Америки. Своё мнение он озвучил в социальной сети X.
«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — подчеркнул экс-советник.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение Североатлантического альянса пообещать Украине членство в блоке вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений.

Как заявил Пол, что вместо работы над достижением урегулирования конфликта путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Джо Байдена, «обеспечит продолжение бойни на Украине»

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#сша
#мнение
#сво
#украина
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США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине
Госдеп отверг требование России устранить причины кризиса на Украине
17 июля 2024, 03:55

Фото: istock / Ruma Aktar

Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине.
«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. (...) Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — заявил Миллер в ходе брифинга, Трансляция которого велась YouTube-канале ведомства.
Как утверждает Миллер, то, что российская сторона воспринимает как угрозу, фактически якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Исходя из этого, Вашингтон отверг точку зрения Москвы и планирует продолжать сотрудничать с Украиной с целью достижения «справедливого и прочного мира» дипломатическим путем.

Ранее Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#youtube
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