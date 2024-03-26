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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Зеленский назначил главу СВР Украины Литвиненко секретарем СНБО вместо Данилова
26 марта 2024, 16:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Его должность займет глава Службы внешней разведки Литвиненко.

Причина, по которой принято решение о кадровой перестановке, Зеленский не озвучил.


Прежде украинские СМИ писали о том, что Данилов исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэе. Кроме того, он негативно отозвался о позиции Пекина по ситуации на Украине.

Свой пост Данилов занимал с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта.

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#всу
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Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США
26 марта 2024, 19:17

Фото: istockphoto.com/mokee81

Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
«В США он может не доехать, по дороге с ним что-нибудь произойдёт. Открытый судебный процесс над Ассанжем очень невыгоден США. История его ареста сильно раздувалась, и ему приписывали всевозможные грехи. Но постепенно открывалось, что всё, о чем писал Ассанж в своих разоблачениях, оказалось правдой», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах.

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#суд
#сша
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«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО
26 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Александр Перенджиев высказал мнение о причинах отставки главы Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик считает, что Зеленский уволил Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». В первые минуты после совершившегося теракта действующий секретарь СНБО в интервью фактически признал причастность Киева к страшным событиям в концертном зале в Красногорске.

«Уверен, в связи с этим его уволили. Руководство страны говорит о своей непричастности, а Данилов в эфире радуется гибели людей и фактически признает вину», — рассказал Перенджиев.
Ранее в сети завирусилась информация, что в одном из баров Киева появился сет с названием «Крокус Сити Холл». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение, что это «что-то нездоровое». Бесспорно, подобные реакции на трагедию в «Крокусе» могут шокировать любого здравомыслящего человека.

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Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины
#крокус сити холл
#россия
#теракт
#украина
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Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины
26 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/alzay

Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал комментарий действиям Владимира Зеленского в этом отношении. Он изложил свои мысли в запрещенной в России соцсети.
Алексей Данилов был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 2019 года. Он рассказал, что ему не стыдно за годы работы на должности.

«Это была работа, за которую мне не стыдно и которой я отдавался без остатка», — написал чиновник.
Новым секретарем ведомства назначен Александр Литвиненко, прежде занимающий пост в Службе внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного. Позже его назначили послом Украины в Великобритании.

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Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
#владимир зеленский
#украина
#кадры
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Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко
26 марта 2024, 17:06

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Известно, что с 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР).

С 2019 года главой СНБО был Алексей Данилов, сегодня Зеленский отправил его в отставку. О новых назначениях Данилова ничего не сообщается.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе о назначении нового секретаря.

Ранее сообщалось, что президент Украины в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ.

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#владимир зеленский
#украина
#кадры
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Лавров отверг предложение Интерпола о помощи в расследовании теракта в «Крокусе»
Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 15:57

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Россия не нуждается в помощи Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он также отметил, что Россия уверена в том, что самостоятельно справится с расследованием. По мнению Лаврова, Запад будет придерживаться двойных стандартов и настаивать на той версии произошедшего, которая удобна более всего.

Министр также выразил удивление тому, что Интерпол выступил с инициативой помочь в расследовании, так как раньше таких предложений не поступало.

Он напомнил о происшествии на «Северных потоках» и подчеркнул, что когда произошел взрыв, Запад не предлагал свою помощь.

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#россия
#теракт
#взрыв
#запад
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Лукашенко пообещал передать Путину данные о кураторах теракта в «Крокусе»
Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о предполагаемых кураторах теракта
26 марта 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину, пишет «Белта».
Он также подчеркнул, что кураторы террористов понимали, что в Беларусь заходить нельзя.

Также белорусский лидер поделился информацией о том, что у него есть некоторые подозрения касательно того, кто мог быть заказчиком массовой расправы над людьми в Подмосковье. Об этом Лукашенко пообещал сообщить Путину.

Прежде сообщалось, что в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии.

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#подмосковье
#путин
#лукашенко
#переговоры
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Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции
26 марта 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разработать антикриминальные и превентивные меры, в том числе, касаемые миграционной сферы.
Сегодня состоялось расширенное заседания коллегии Генпрокуратуры, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся теракта, совершенного выходцами из Ближнего зарубежья.

Владимир Путин призвал ведомство усилить контроль за миграционной сферой, которая вызывает у граждан беспокойство.

Также Генпрокуратуре РФ было поручено продолжать борьбу с коррупционными проявлениями.

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#владимир путин
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#генпрокуратура
#контроль
#рф
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В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Макгрегор: Зеленский готов на отчаянные шаги из-за приближающегося краха
26 марта 2024, 14:39

Президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянные шаги из-за грядущего краха своего режима. Так считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Он считает, что из-за безысходной для ВСУ ситуации на поле боя украинский президент готов пойти на отчаянные опасные шаги, чтобы оказать хоть какое-то противостояние России.

Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен заявил, что без помощи США ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск в сторону Киева

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#переговоры
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Суд позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
26 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах. Передает ТАСС.
«Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству Соединенных Штатов три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему по причине его гражданства», — говорится в решении суда.

Также суд потребовал от США предоставить Ассанжу защиту, как гражданину Америки и гарантировать, что ему не будет вынесен смертный приговор.

Напомним, Ассанж стал известным 2006 году. Тогда он работал над сайтом WikiLeaks, созданным для публикации секретных документов. В 2010 году там был опубликован секретный видеоматериал военных США. В 2010 году сайт также опубликовал 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

За это Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений. А общей сложности ему грозит 175 лет лишения свободы. С 2012 года он скрывался в Лондоне, в 2019 году его арестовали и поместили в лондонскую тюрьму строго режима.

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