Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Его должность займет глава Службы внешней разведки Литвиненко.
Причина, по которой принято решение о кадровой перестановке, Зеленский не озвучил.
Прежде украинские СМИ писали о том, что Данилов исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэе. Кроме того, он негативно отозвался о позиции Пекина по ситуации на Украине.
Свой пост Данилов занимал с 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта.
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Причина, по которой принято решение о кадровой перестановке, Зеленский не озвучил.
Свой пост Данилов занимал с 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта.
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Анастасия Хохлова