Зеленский уволил своего советника Шефира

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Украинский президент Владимир Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ глава киевского режима подписал сегодня, 30 апреля.
Пост первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Шефир занимал с мая 2019 года. В Офисе главы государства он занимался вопросами взаимодействия с крупным бизнесом, а также отвечал за распорядок дня президента. Зеленский публично называл Шефира своим другом. О причинах его увольнения не сообщается.
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Александр Бойцов