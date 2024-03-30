Зеленский уволил своего советника Шефира

За десять дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальной сети пост с угрозами, в котором предупредил, что россияне «почувствуют потери». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.