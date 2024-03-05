Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев

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Украина все еще остро нуждается в усилении системы противовоздушной обороны. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в телефонном разговоре с помощником Джо Байдена по национальный безопасности Джейком Салливаном.
«Руководитель офиса главы государства акцентировал, что <...> потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой», — сказано в сообщении Офиса Владимира Зеленского.Ермак подчеркнул, что американская сторона должна помочь Украине с поставками дополнительных средств ПВО из-за участившихся атак Вооруженных сил РФ по военным объектам.
Ранее в Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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