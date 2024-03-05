Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев

Украинский конфликт рано или поздно закончится за столом переговоров, поэтому президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете диалога с РФ в рамках подготовки правовой базы для их проведения. Такое предположение сделали колумнисты издания Foreign Affairs.