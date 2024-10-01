Министр обороны Украины Умеров уволил трех заместителей и госсекретаря

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в кабмин прошения об увольнении сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», — сообщил Умеров.
По его словам, данные кадровые изменения проводятся потому, что «все процессы должны быть четкими и контролируемыми». Кроме того, он подчеркнул, что любые внешние или внутренние попытки повлиять на них являются недопустимым.
1 октября должно состояться заседание правительства, где будет завершена процедура увольнения.
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