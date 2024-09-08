Экс-вице-премьер Украины Ирина Верещук стала замглавы президентского офиса, что следует из опубликованного указа главы киевского режима Владимира Зеленского.
На Украине сейчас происходит масштабная перестановка в плане должностей. Таким образом с должности главы МИД уволен Дмитрий Кулеба, замглавы президентского офиса Ростислав Шурма, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических промышленных областей Александр Камышин и другие.
Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин подчеркивал, что Зеленский когда-то был «замечательным ведущим», однако теперь является «обреченным».
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, отменив выборы. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.
Читайте также:
Экс-евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией
Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России
Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин подчеркивал, что Зеленский когда-то был «замечательным ведущим», однако теперь является «обреченным».
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, отменив выборы. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.
Читайте также:
Экс-евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией
Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России
Никита Кротов