Министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без его ведома

Министр обороны Украины Рустем Умеров без ведома начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова уволил двух его заместителей. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.
«Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Зайцев и Остапенко ранее были людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана, который сейчас является послом в Словении.
Подчеркивается, что с Умеров перед увольнением заместителей даже не посоветовался с Будановым. Однако министр обороны уполномочен увольнять заместителей начальника ГУР.
Издание сообщает, что подобное решение было принято в офисе Владимира Зеленского с целью ослабить Буданова.
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