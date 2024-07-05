Министр обороны Великобритании лишился депутатского мандата

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представлявший Консервативную партию, потерял свой депутатский мандат после парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты избирательного округа Уэлвин-Хэтфилд в графстве Хартфордшир.