Министр обороны Великобритании лишился депутатского мандата

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представлявший Консервативную партию, потерял свой депутатский мандат после парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты избирательного округа Уэлвин-Хэтфилд в графстве Хартфордшир.
Отмечается, что нынешний глава государственного ведомства Королевства проиграл своему сопернику Эндрю Левину из Лейбористской партии.
Ранее российское посольство в Лондоне заявило, что британские консерваторы используют домыслы о предполагаемых намерениях России вмешаться в выборы. В то же время у Москвы такая привычка отсутствует.
Жители Великобритании избирали 650 депутатов – по одному от каждого избирательного округа – в палату общин. Победу одерживает партия, получившая большинство мест в парламенте. В результате ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.
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Ранее российское посольство в Лондоне заявило, что британские консерваторы используют домыслы о предполагаемых намерениях России вмешаться в выборы. В то же время у Москвы такая привычка отсутствует.
Жители Великобритании избирали 650 депутатов – по одному от каждого избирательного округа – в палату общин. Победу одерживает партия, получившая большинство мест в парламенте. В результате ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.
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Александр Климов