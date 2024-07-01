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Во Франции на парламентских выборах побеждает правая партия «Национальное объединение» во главе с женщиной-политиком Марин Ле Пен (34,5% голосов). За ней следует «Новый народный фронт» (до 31,5%). Партия «Вместе», поддерживаемая нынешним президентом Эммануэлем Макроном, находится на третьем месте (до 23%). Что известно о партии «Национальное объединение», выступающей за поддержку России, читайте в материале «Радио 1».
«Национальное объединение» обходит коалицию Макрона
Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (в данный момент партия возглавляется Жорданом Барделла) лидирует на парламентских выборах во Франции. Партия Макрона «Вместе» занимает третье место.
Результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции являются предварительными. Они основаны на подсчете голосов с первых избирательных урн. Второй тур голосования состоится 7 июля.
Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах
Партия имеет 89 депутатских мандатов из 577 мест в нижней палате французского парламента, которая зовется Национальном собрании Франции. До выборов в июне 2022 года ей принадлежало только восемь мест.
Что известно о «Национальном объединении»
Политическая партия «Национальное объединение» была основана в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен.
Наибольших успехов партия добилась на выборах в Национальное собрание в 1986 году, заняв 35 мест, а также на выборах в Европейский парламент в 2014 году, получив право на 24 места. В 2000-х годах она стала третьей по значимости партией во Франции по результатам парламентских и муниципальных выборов.
Основное содержание политической программы «Национального объединения»
1. Ужесточение требований для получения французского гражданства: не более 10 тысяч мигрантов в год.
2. Завершение программ воссоединения семей для мигрантов.
3. Возврат к традиционным ценностям, в частности, поощрение многодетных семей, ограничение абортов и сохранение французской культуры.
4. Предпочтение отдавать рабочие места и социальные пособия французам при условии обладания одинаковыми навыками с мигрантами.
5. Сокращение срока действия вида на жительство с десяти до трех лет.
6. Запрет всех расистских и дискриминационных практик, особенно в общественных местах. Так, например, представители партии предложили запретить халяль в школьных столовых и разделение при посещении бассейна.
7. Рассмотрение вопроса о повторном введении смертной казни.
8. Реформа президентского срока полномочий. Изменение статуса заморских территорий Франции и избирательной системы.
9. Пересмотр соглашений с ЕС и выход из НАТО.
10. Критика процесса глобализации и уменьшение зависимости Франции от ЕС и других международных организаций.
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Таким образом, успех партии «Национальное объединение» во многом связан с антииммигрантской риторикой. В 80-х годах проблема иммиграции стала центральной темой ее политической линии. Это заставило миллионы недовольных коренных французов пересмотреть свое отношение к партии. Ле Пен также взяла на вооружение лозунг сохранения французской культуры. В то же время программа партии включала значительные ограничения на вмешательство государства во внутреннюю экономику страны.
За время своего существования партия прошла путь от крайне правых до правоцентристских взглядов.
«Американский способ ведения дел ничего не принес Франции. Принятые в США методы не подходят для нужд Франции и французов. Мультинациональные интересы, которые там приняты, только ослабляют Францию», – рассказывала Ле Пен.
Позиция партии «Национальное объединение» в отношении России
По данным Bloomberg, лидерство Ле Пен во Франции рассматривается как подарок президенту России Владимиру Путину. Победа ее партии ослабит поддержку Украины европейскими государствами. Ослабление позиций Макрона и усиление Ле Пен вызывает серьезную озабоченность у европейских союзников, которые опасаются потерять активную поддержку Киева.
Лидер партии Барделла ранее заявлял, что готов поддержать Украину, но только если она не будет обострять отношения с Москвой.
Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции
В марте Ле Пен отправила премьер-министру Франции Габриэлу Атталю доклад, в котором она охарактеризовал действующего французского лидера как «словоблуда». Она сообщила, что Эммануэль Микрон не смог найти союзников для отправки войск на Украину. Все это, по словам Ле Пен, «успокоило Путина». Кроме того, по ее словам, воинственность Макрона была единодушно отвергнута от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида.
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Александр Климов