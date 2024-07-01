На выборах во Франции лидирует дружественная РФ партия

Во Франции на парламентских выборах побеждает правая партия «Национальное объединение» во главе с женщиной-политиком Марин Ле Пен (34,5% голосов). За ней следует «Новый народный фронт» (до 31,5%). Партия «Вместе», поддерживаемая нынешним президентом Эммануэлем Макроном, находится на третьем месте (до 23%). Что известно о партии «Национальное объединение», выступающей за поддержку России, читайте в материале «Радио 1».