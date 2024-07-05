В Британии сообщили предварительные итоги выборов в парламент

Фото: iStock/bizoo_n
По предварительным данным, на парламентских выборах в Великобритании лидерство взяла оппозиционная оппозиицонная Лейбористская партия, передает ТАСС со ссылкой на информацию exit poll.
Отмечается, что Лейбористская партия претендует на 410 мест в парламенте. Второе место заняли представители Консервативной партии. Далее идут «Либеральные демократы», Reform UK, Шотландская национальная партия и «зеленые».
Окончательные результаты выборов будут объявлены утром, 6 июя. Если предварительные результаты сохранятся, Лейбористская партия возглавит парламент впервые за последние 14 лет.
Читайте также:
В Британии завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах
В Британии начинаются парламентские выборы
Выборы во Франции: Макрон проигрывает, что известно о партии Марин Ле Пен
Александр Климов