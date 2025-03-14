Министр спорта Дегтярёв назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза

Михаил Дегтярёв (Фото: kremlin.ru)
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв оценил своё исключение Евросоюзом из санкционного списка. Он назвал снятие с него ограничений европейскими политиками достаточно неожиданным.
Напомним, сегодня, 14 марта, по запросу Венгрии ЕС объявил о предстоящем снятии международных санкций с четверых российских граждан. Кроме министра, это бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.
По его мнению, любые ограничения против России, её граждан и компаний являются абсолютно незаконными. У любой страны, в том числе и у России, есть неотъемлемое право отстаивать свои интересы, в том числе и в спорте. Министр также поблагодарил Венгрию за последовательную и взвешенную политическую позицию по отстаиванию олимпийских идеалов, давно попранных Западом.
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«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — подчеркнул Дегтярёв, комментируя новость об отмене санкций в своём телеграм-канале.
По его мнению, любые ограничения против России, её граждан и компаний являются абсолютно незаконными. У любой страны, в том числе и у России, есть неотъемлемое право отстаивать свои интересы, в том числе и в спорте. Министр также поблагодарил Венгрию за последовательную и взвешенную политическую позицию по отстаиванию олимпийских идеалов, давно попранных Западом.
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Александр Бойцов