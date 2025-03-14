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Министр спорта Дегтярёв назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза

Михаил Дегтярёв (Фото: kremlin.ru)

Михаил Дегтярёв (Фото: kremlin.ru)

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв оценил своё исключение Евросоюзом из санкционного списка. Он назвал снятие с него ограничений европейскими политиками достаточно неожиданным.
Напомним, сегодня, 14 марта, по запросу Венгрии ЕС объявил о предстоящем снятии международных санкций с четверых российских граждан. Кроме министра, это бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — подчеркнул Дегтярёв, комментируя новость об отмене санкций в своём телеграм-канале.

По его мнению, любые ограничения против России, её граждан и компаний являются абсолютно незаконными. У любой страны, в том числе и у России, есть неотъемлемое право отстаивать свои интересы, в том числе и в спорте. Министр также поблагодарил Венгрию за последовательную и взвешенную политическую позицию по отстаиванию олимпийских идеалов, давно попранных Западом.

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AFP: Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва
14 марта 2025, 15:59

Михаил Дегтярёв (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Европейский союз исключит из санкционных списков нескольких россиян. В их числе министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.
Об этом сообщило информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов. Уточняется, что на такой шаг ЕС вынужден был пойти по запросу Венгрии, которая соглашалась на продление антироссийских санкций только в том случае, если ограничения будут сняты с четверых граждан России.

Кроме министра спорта, из санкционного списка были исключены бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, у которой, помимо российского, есть ещё гражданство Узбекистана и Кипра.

Сам Дегтярёв пока никак не комментировал эту новость. После назначения на пост министра спорта РФ он неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия и сотрудничества с зарубежными коллегами ради скорейшего возвращения российских атлетов на международную арену.

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В Подмосковье проведут бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП: что выгоднее?»
14 марта 2025, 14:35

Фото: пресс-служба Мининвест МО

Бесплатный вебинар для начинающих предпринимателей на тему «Самозанятость или ИП: что выгоднее?» проведёт Мой бизнес» Московской области в среду, 19 марта, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Спикером вебинара будет директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. Он расскажет, в чём состоят как преимущества, так и ограничения статуса индивидуального предпринимателя и самозанятого. При этом особое внимание он уделит вопросам открытия и развития своего дела», — говорится в сообщении.
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National Interest: Россия может гордиться своей системой ПВО С-500 «Прометей»
14 марта 2025, 12:33

Фото: mil.ru

Россия имеет право гордиться своей системой противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Этот комплекс, например, способен перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые развивают скорость, в десять раз превышающую скорость звука.
Об этом пишет американский журнал The National Interest. Автор публикации Майя Карлин отмечает, что большинство экспертов считают российский «Прометей» одной из лучших систем ПВО в мире. Например, ракета 40Н6М, используемая в комплексе С-500, способна поражать цели на расстоянии до 400 километров. А ракета 77Н6 — до 600 километров.

Автор материала отмечает, что зависимость Украины от поставок западных вооружений делает её крайне уязвимой перед российской системой ПВО С-500 «Прометей».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщал, что установки С-500 способны уничтожать самую разнообразную номенклатуру целей в ближнем космосе.

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#оборона
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#пво
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Захарова о словах Лаврова «Нафиг я сюда пришел»: решил подарить еще один мем
14 марта 2025, 12:14

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Нафиг я сюда пришел?», оброненную полушепотом на пресс-конференции с журналистами. В комментарии для «Газеты.Ru» дипломат пояснила, что таким образом глава ведомства подарил россиянам «еще один мем».
«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — прокомментировала Захарова слова Лаврова.
Напомним, ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев выложил видео с пресс-конференции Сергея Лаврова перед встречей президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В какой-то момент беседы с журналистами Лавров полушепотом обронил фразу «Нафиг я сюда пришел». Юнашев объяснил это тем, что представители СМИ утомили министра каверзными вопросами.

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Bloomberg: США «по-тихому» усилили санкции против России, чтобы склонить к перемирию
Bloomberg: США без особого шума усиливают антироссийские санкции
14 марта 2025, 12:09

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты тихо и незаметно ужесточили некоторые антироссийские санкции. Это было сделано для того, чтобы склонить Москву к заключению перемирия на Украине.
Об этом пишет обозреватель информационного агентства Bloomberg Дэниел Флэтли. Автор публикации поясняет, что речь в данном случае идёт об истечении лицензии, которая позволяла российским банкам получать платежи за энергоносители в долларах. Срок её действия истёк 12 марта, а администрация Трампа без лишней огласки не стала её продлевать.

Ранее министр финансов США Скотт Бессен заявлял, что его ведомство без колебаний ввело бы новые санкции против России, чтобы попытаться вынудить её сесть за стол переговоров. Также глава американского Минфина добавил, что президент Дональд Трамп готов «оказывать максимальное давление» на обе стороны, чтобы склонить из к мирному разрешению конфликта.

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