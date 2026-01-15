Свитер Лаврова с надписью «СССР» назвали «вызовом всему миру» и США

15 января 2026, 04:23

Писториус высмотрел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру и США

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр обороны Германии Борис Писториус разглядел «вызов всему миру» в свитере с надписью «СССР», который надел на министр иностранных дел России Сергей Лавров. О реакции Писториуса пишет газета Zeit.





Политик связал такой выбор одежды с притязаниями России на демонстрацию силы далеко за пределами Европы.





«Это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил Писториус.