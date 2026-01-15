Свитер Лаврова с надписью «СССР» назвали «вызовом всему миру» и США
Писториус высмотрел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру и США
Министр обороны Германии Борис Писториус разглядел «вызов всему миру» в свитере с надписью «СССР», который надел на министр иностранных дел России Сергей Лавров. О реакции Писториуса пишет газета Zeit.
Политик связал такой выбор одежды с притязаниями России на демонстрацию силы далеко за пределами Европы.
«Это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил Писториус.
Он назвал действия Лаврова проявлением ревизионизма, который является «частью ДНК» Российской Федерации, образовавшейся на базе советского наследия.
По мнению немецкого министра, для российской политической элиты распад Советского Союза остаётся непережитой травмой.
Напомним, что Сергей Лавров появился в «проблемном» свитере во время визита на Аляску в августе 2025 года, где проходили российско-американские переговоры.
Глава российского МИД объяснял, что в его одежде не было скрытого посыла о восстановлении СССР. Более того, по словам Лаврова, американской стороне свитер даже понравился.