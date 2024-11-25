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Тем, что американский президент Джозеф Байден дал Киеву разрешение использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, Соединённые Штаты фактически напрямую напали на Россию.
Об этом пишут обозреватели издания Advance. В публикации отмечается, что в данном случае речь идёт о таких типах вооружений, как ракеты ATACMS или Storm Shadow, которыми управляют непосредственно американские военные или же их европейские союзники — англичане и французы.
Авторы материала отмечают, что эти установки оснащены сложными и многоуровневыми военными технологиями, которыми могут управлять только военные кадры высокой квалификации, а у Украины таких просто нет. Именно поэтому запуск ракет ATACMS можно квалифицировать как прямое нападение США на Россию, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов