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«Третья мировая вот-вот начнётся»: в США удивились решению Конгресса уйти на каникулы

Журналист Хинкл возмутился решению Конгресса уйти на каникулы
Фото: iStock/Alejo Vazquez

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский журналист Джексон Хинкл удивился решению конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряжённой международной ситуации. Об этом он написал в соцсети Х.
Он возмутился, что Третья мировая война «вот-вот начнётся», а Конгресс отмалчивается и планирует уйти на каникулы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны думают о вовлечении в конфликт на Украине. Лидер напомнил, что прямое участие стран НАТО в боевых действиях кардинально изменит их суть, и России придётся принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё.



По мнению экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, которое он выразил в подкасте Judging Freedom, США и НАТО не имеют компетентного руководства.

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#политика
#владимир путин
#конфликт
Парламент Грузии поддержал проведение выборов президента 14 декабря
26 ноября 2024, 12:22

Фото: iStock/ Denis Kabanov

Во время прямой трансляции на сайте законодательного органа парламент Грузии утвердил проведение выборов президента 14 декабря, проинформировало агентство ТАСС.
«80 — за, ноль — против. Постановление принято», — заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили после голосование депутатов.

Шалва Папуашвили объявлял, что если эту дату проведения выборов утвердят, то инаугурация лидера государства состоится 29 декабря 2024 года.

Спикер парламента подчеркнул, что выборы президента Грузии впервые пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков — в ней будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а ещё местных администраций.

Шестилетний срок президента Саломе Зурабишвили заканчивается 16 декабря и необходимо провести выборы на пост президента республики в сроки, установленные Конституцией, обратил внимание Папуашвили.

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#депутаты
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Бортников: НАТО стремятся расширить возможности в Чёрном море и выйти к Каспию
26 ноября 2024, 11:43

Александр Бортников (фото: kremlin.ru)

НАТО стремится к расширению боевых возможностей в Чёрном море и получению доступа к Каспийскому морю путём ускоренного внедрения в Арктический и Балтийский регионы. Об этом завил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что военная угроза со стороны Североатлантического альянса постоянно растёт. Ему удалось закрепиться на границах России и Белоруссии. Теперь НАТО ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, а также стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море и ищет способы получения доступа к Каспию.

Также Бортников добавил, что сеть американских лабораторий, прикрываясь предлогом противодействия «биологическим угрозам», на самом деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.

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#александр бортников
#фсб
#нато
#чёрное море
#политика
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Нарышкин: Москва надеется, что попытки госпереворота в Грузии провалятся
26 ноября 2024, 11:33

Сергей Нарышкин (Фото: РИА Новости/Мурат Оруджев)

Грузия сталкивается с попытками Запада устроить в стране очередную цветную революцию по отработанным лекалам. Россия надеется, что эти планы потерпят неудачу.
Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, он подчеркнул, что в настоящее время Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть государственного переворота.

«Запад никогда просто так не отпускает свою жертву», — сказал глава СВР.

По словам Нарышкина, остаётся надеяться, что эти попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать смену власти провалятся. Он отметил, что Грузия в обмен на обещания евроинтеграции сократила связи с постсоветскими государствами и тем самым во многом лишила себя стратегической глубины. Однако власти страны вовремя осознали пагубность такой политики. Правящая партия встала на защиту национальных интересов, что пришлось не по нраву Западу, заключил директор СВР.

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#грузия
#страны
#партия
#запад
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Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ
26 ноября 2024, 11:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества независимых государств (СНГ) и соседних регионах. Об этом глава государства написал в приветствии к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое зачитал глава СВР Сергей Нарышкин.
Президент подчеркнул, что для выполнения этой цели необходимо оперативно выявлять любые тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться сведениями и опытом работы.

Также Путин отметил, что уже на протяжении 20 лет такие встречи позволяют рассматривать актуальные вопросы, прорабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внешних и внутренних угроз, а также выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

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#владимир путин
#снг
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#фсб
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Лавров: НАТО отбросила все приличия, говоря о превентивных ударах по России
26 ноября 2024, 11:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, рассуждая о возможности нанесения превентивных ударов по России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, глава российского МИД напомнил слова руководителя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, что для защиты стран-участниц НАТО необходимо наносить упреждающие удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять потенциальную угрозу для военного блока.

«Все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично» — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данном случае комментировать уже нечего. Североатлантический альянс облёк свои агрессивные намерения в конкретную форму.

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#мид
#нато
#лавров
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Избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США, убеждён глава ФСБ
Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США
26 ноября 2024, 11:20

Фото: Сайт Кремля

Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли приведёт к кардинальной смене внешней политики Вашингтона. К такому выводу пришёл директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что коллективный Запад, возглавляемый США, стремясь сохранить своё доминирование на мировой арене и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставит этим процессам только «разжигание» всеобщей напряжённости.

В связи с этим, заключил Бортников, маловероятно, что приход к власти в Штатах Трампа кардинально изменит внешнюю политику страны.

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#сша
#фсб
#россия
#александр бортников
#политика
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ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
26 ноября 2024, 10:57

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Вашингтон и его союзники намереваются устроить хаос в странах СНГ. В планы Запада входит превращение пространства Содружества в дешёвую ресурсную базу.
Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, американцы и их союзники, по традиции, не брезгуют самыми неприглядными методами в реализации своих геополитических амбиций.

«Страны НАТО создают и подпитывают очаги напряжённости, снабжают оружием противоборствующие стороны на территории СНГ. И тут же предлагают свои «услуги» по урегулированию ситуации», — заявил глав ФСБ РФ.

Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, Бортников подчеркнул, что через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для силового блока страны НАТО пытаются обеспечить себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы в государствах СНГ и сопредельных странах.

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#рф
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Медведев предупредил о страшных последствиях передачи Киеву ядерного оружия
26 ноября 2024, 10:40

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия. Шутка о Байдене, решившем красиво уйти из жизни, забрав с собой большую часть человечества, обретает черты пугающей реальности.
Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал американского президента безумным маразматиком, выразив удивление, как тому могла прийти в голову мысль о передаче ядерного оружия стране, воюющей с крупнейшей мировой ядерной державой. По мнению политика, такое намерение даёт основания подозревать наличие параноидального психоза у Байдена и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

Медведев считает, что сама угроза передачи киевскому режиму ядерного оружия может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая же передача этого оружия будет приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну, согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, заключил зампред Совбеза РФ.

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#политика
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#рф
#ядерное оружие
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В Европе увидели угрозу со стороны украинских военных
Bloomberg: Европа готовится к притоку оружия и военных с Украины
26 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Европейская разведка предполагает, что после окончания украинского конфликта ветераны ВСУ хлынут в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.

Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

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