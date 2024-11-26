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Американский журналист Джексон Хинкл удивился решению конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряжённой международной ситуации. Об этом он написал в соцсети Х.
Он возмутился, что Третья мировая война «вот-вот начнётся», а Конгресс отмалчивается и планирует уйти на каникулы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны думают о вовлечении в конфликт на Украине. Лидер напомнил, что прямое участие стран НАТО в боевых действиях кардинально изменит их суть, и России придётся принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё.
По мнению экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, которое он выразил в подкасте Judging Freedom, США и НАТО не имеют компетентного руководства.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны думают о вовлечении в конфликт на Украине. Лидер напомнил, что прямое участие стран НАТО в боевых действиях кардинально изменит их суть, и России придётся принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё.
По мнению экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, которое он выразил в подкасте Judging Freedom, США и НАТО не имеют компетентного руководства.
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Анастасия Чинкова