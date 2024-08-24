Министры обороны США и Украины обсудили новый пакет помощи Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров обсудили новый пакет американской военной помощи Киеву. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сделал соответствующее заявление, сообщает ТАСС.
По словам представители американского оборонного ведомства, в ходе встречи министры затронули вопросы текущей деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооружений, в которых они нуждаются.
Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден объявил, что Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи. По словам Байдена, Киев получит ракеты ПВО, противодроновые устройства, противотанковые ракеты и боеприпасы для защиты своих солдат на линии фронта.
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«Министр Остин также предоставил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, в том числе о пакете на сумму 125 миллионов долларов, о котором сегодня объявил президент [США Джо] Байден», – отметил Райдер.
Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден объявил, что Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи. По словам Байдена, Киев получит ракеты ПВО, противодроновые устройства, противотанковые ракеты и боеприпасы для защиты своих солдат на линии фронта.
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Александр Климов