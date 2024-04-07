Минобороны Британии заявило о неготовности страны к войне

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Лондон не готов к возможной войне. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для The Telegraph заявил, что некоторые британские министры, вероятно, даже не знают, где находятся бункеры.
Хиппи заявил, что согласен с мнением министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вступил в предвоенный период. Политик рассказал, что встретился с коллегами из министерства обороны Швеции и получил брошюру. В ней объяснялось, как действовать в случае войны.
Он добавил, что подготовка к войне потребует много времени.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Тимоти Эллиотт-Мюррей-Кининмаунд заявил, что его страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов стерлингов с декабря 2021 года.
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«Она служит суровым напоминанием о том, что война – это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем», – подчеркнул Хиппи.
Он добавил, что подготовка к войне потребует много времени.
«В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», – высказался замминистра.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Тимоти Эллиотт-Мюррей-Кининмаунд заявил, что его страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов стерлингов с декабря 2021 года.
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Александр Климов