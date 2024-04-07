Стал известен победитель второго тура президентских выборов в Словакии

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Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, победил во втором туре президентских выборов в Словакии, сообщает РИА Новости на основании информации управления статистики после обработки более 96 процентов данных.
Отмечается, что Пеллегрини побеждает во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 54,32 процента голосов. Его соперник, бывший глава Министерства иностранных дел страны Иван Корчок, получил поддержку 45,67 процента избирателей.
Ранее кандидаты в президенты Словакии обсуждали вопрос о членстве Украины в НАТО. В частности, Пеллегрини заявил, что страна не может вступить в альянс. В то же время Корчок признал, что НАТО примет решение по этому вопросу, если Украина выполнит необходимые условия.
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Александр Климов