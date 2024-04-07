Победитель выборов президента Словакии раскрыл, чью сторону займет страна

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, заявил, что Словакия выступает за мир, а не за войну. Высказывания Пеллегрини цитирует РИА Новости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пеллегрини побеждает во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 54,32 процента голосов. Его соперник, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, получил 45,67 процента голосов.
До этого Словакия отказалась от присоединения к идее Чехии по закупке боевых снарядов для Вооруженных сил Украины.
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Александр Климов