Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией

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Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб высказал сомнения относительно возможности России «проверить границы НАТО на прочность».
«Сомневаюсь, что это может стать реальным сценарием», - заявил Стубб, отвечая на вопрос журналиста в ходе предвыборных дебатов на телеканале Yle.
Ранее таблоид Bild, ссылаясь на предполагаемый «секретный документ» бундесвера Германии, опубликовал «план» возможной атаки России на восточный фланг НАТО. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Bild в последнее время не стесняется публикации необоснованных сообщений, добавив, что «Германии стоит обеспокоиться своим серьезным и непосредственным участием в конфликте на Украине».
Российские чиновники и депутаты назвали статью фейком и мистификацией. По последним опросам, Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто считаются фаворитами в президентской гонке, выборы которой намечены на 28 января.
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Ранее таблоид Bild, ссылаясь на предполагаемый «секретный документ» бундесвера Германии, опубликовал «план» возможной атаки России на восточный фланг НАТО. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Bild в последнее время не стесняется публикации необоснованных сообщений, добавив, что «Германии стоит обеспокоиться своим серьезным и непосредственным участием в конфликте на Украине».
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Артем Кузьмин