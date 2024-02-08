Посол Кузнецов заявил, что отношения России и Финляндии полностью разрушены

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Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. Изменить ситуацию не помогут даже выборы нового финского президента, заявил посол РФ в стране Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас речь идёт уже не об ухудшении отношений между странами, а об их полном разрушении. К этому привела политика финских властей, которая нанесла такой ущерб, что уничтожила всё наработанное за десятилетия сотрудничества.
Кузнецов добавил, что в настоящее время остановлен любой политический диалог, разорваны деловые связи, нарушены контакты между регионами России и Финляндии, граница закрыта, а любое транспортное сообщение перекрыто.
Российский посол подчеркнул, что такая ситуация не наблюдалась никогда, даже в преддверии Второй мировой войны. При этом выборы президента Финляндии никак не повлияют на сотрудничество, о чём говорит общественно-политическая атмосфера в стране.
Напомним, что президентские выборы в Финляндии состоятся 11 февраля.
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Кузнецов добавил, что в настоящее время остановлен любой политический диалог, разорваны деловые связи, нарушены контакты между регионами России и Финляндии, граница закрыта, а любое транспортное сообщение перекрыто.
Напомним, что президентские выборы в Финляндии состоятся 11 февраля.
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Анастасия Чинкова