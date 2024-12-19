РВНП: генерал Юрьев покинул пост главы департамента военной контрразведки ФСБ

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Генерал-полковник Николай Юрьев покинул пост руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России, сообщил Teлеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на свой источник.
Николай Юрьев подал в отставку по собственному желанию, подчеркнул РБК. Генерал-полковник вышел на пенсию. Указ об этом был подписан 16 декабря.
Главные задачи департамента военной контрразведки ФСБ — пресечение противоправной деятельности иностранных разведок в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, получение разведывательной информации относительно ситуации в государстве, недопущение террористической и диверсионной деятельности, а ещё обеспечение защиты сведений, которые составляют государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических веществ в войсках, объявлял Николай Юрьев в интервью ТАСС.
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