Минобороны ФРГ не видит препятствий для использования ВСУ немецкого оружия в Курске

Фото: сайт Бундестага
Украина не предупредила правительство Германии о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил Вольфганг Бюхнер, представитель кабинета министров ФРГ, на брифинге в Берлине 12 августа.
Военная ситуация в регионе продолжает меняться, а информация об операции противоречива и иногда искажена, что указывает на ее секретный характер и отсутствие обратной связи.
Кроме того, он подчеркнул, что Германия активно обменивается мнениями с партнерами и украинскими властями, сообщает ТАСС.
Отдельно представитель Минобороны ФРГ отметил, что нет принципиальных препятствий для использования поставленного немецкого оружия, поскольку международное право позволяет защищаться даже на территории агрессора. Он добавил, что Украина имеет право выбирать свои действия, но должна соблюдать международные нормы.
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«Сейчас операция выглядит как ограниченная по масштабам, и было бы нецелесообразно делать публичные комментарии или оценки, основываясь только на теоретических предположениях, особенно в отношении использования конкретных видов вооружения», – заявил Бюхнер.
Кроме того, он подчеркнул, что Германия активно обменивается мнениями с партнерами и украинскими властями, сообщает ТАСС.
Отдельно представитель Минобороны ФРГ отметил, что нет принципиальных препятствий для использования поставленного немецкого оружия, поскольку международное право позволяет защищаться даже на территории агрессора. Он добавил, что Украина имеет право выбирать свои действия, но должна соблюдать международные нормы.
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Лия Мурадьян