Последняя надежда Украины: военнопленный назвал цели ВСУ при атаке на Курскую область

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Командиры Вооруженных сил Украины считают операцию по вторжению в Курскую область «последней надеждой Украины». Об этом рассказал украинский военнопленный Руслан Полторацкий, пишет ТАСС.
ФСБ показала видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой. По его словам, цель — пройти сначала до Курска, а от него до Белгорода, чтобы «захватить побольше территории». Киев хочет использовать эту атаку якобы для мирного договора с Россией.
Военнопленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, до них он доводил всю информацию.
ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.
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Военнопленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, до них он доводил всю информацию.
«Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — поделился солдат.
ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.
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Дарья Осипова