ВСУ применили химическое оружие в Курской области

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Бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Отметим, что в понедельник глава государства провёл оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России. В нём в режиме видеоконференции приняли участие главы этих областей.
Смирнов подчеркнул, что ВСУ впервые на этом направлении применили химическое оружие позавчера. Тогда под удар попала бригада «Россетей», которой удалось укрыться в местном РОВД.
В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.
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Смирнов подчеркнул, что ВСУ впервые на этом направлении применили химическое оружие позавчера. Тогда под удар попала бригада «Россетей», которой удалось укрыться в местном РОВД.
В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.
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Анастасия Чинкова