Путин сообщил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ

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Потери среди наиболее боеспособных частей ВСУ стремительно растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что потери у таких подразделений увеличиваются «драматически».
Также Путин добавил, что киевский режим не только совершает преступления в отношении россиян, но и стоит на пути истребления собственного народа.
Кроме того, глава государства заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной, поскольку после совершённых ВСУ атак, в том числе против мирного населения, Москве не о чём говорить с Киевом.
В понедельник Путин провёл совещание по вопросам обстановки в приграничных регионах России, на котором присутствовали главы этих областей.
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Также Путин добавил, что киевский режим не только совершает преступления в отношении россиян, но и стоит на пути истребления собственного народа.
Кроме того, глава государства заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной, поскольку после совершённых ВСУ атак, в том числе против мирного населения, Москве не о чём говорить с Киевом.
В понедельник Путин провёл совещание по вопросам обстановки в приграничных регионах России, на котором присутствовали главы этих областей.
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Анастасия Чинкова