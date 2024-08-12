Путин сообщил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ

Бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.