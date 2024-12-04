Минобороны ФРГ опровергло обстрел вертолёта ракетами с российского судна

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Министерство обороны ФРГ не подтверждает информацию Berliner Zeitung и DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море.
Об этом заявил журналистам официальный представитель военного ведомства в ходе брифинга кабинета министров. Он добавил, что нарушения либо простые недоразумения на море или в воздушном пространстве периодически случаются, и в таких случаях важно, чтобы военно-морские и военно-воздушные силы реагировали здраво и не допускали эскалации ситуации.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе рассказали об инциденте в Балтийском море, в ходе которого моряки с российского судна якобы обстреляли немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом случае также, по утверждению журналистов, упомянула глава МИД ФРГ Анналена Бербок в кулуарах министерского саммита НАТО.
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Александр Бойцов