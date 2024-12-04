Захарова: Россия удивлена реакции Филиппин на присутствие подлодки «Уфа»

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Россия удивилась реакции Филиппин на присутствие подводной лодки «Уфа» ВМФ России в исключительной экономической зоне страны. Так на соответствующий вопрос журналистов ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — заявила Захарова.
Она пояснила, что заход подлодки был осуществлен в рамках международного права. Таким образом, нахождение российской подлодки в исключительной экономической зоне Филиппин является правомерным и не противоречит нормам.
Захарова отметила, что лодка находится в надводном положении, а экипаж готов выйти на связь с представителями ВС прибрежного государства, что является прямым свидетельством того, что никаких скрытых мотивов ее пребывания там нет.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте выражал обеспокоенность присутствием российской «Уфы» в части Южно-Китайского моря, так как государство считает это место своей исключительной экономической зоной.
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Элина Позднякова