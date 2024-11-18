Минобороны ФРГ сообщило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине

Фото: iStock/vadimrysev
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Киеву не может изменить ситуацию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
По его словам, есть вещи, о которых нельзя говорить публично.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты.
В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе нацистской Германии.
Читайте также:
Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
«Taurus не изменили бы ситуацию», – заявил глава Минобороны.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты.
В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе нацистской Германии.
Читайте также:
Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
Александр Климов