Минобороны ФРГ запросило у властей дополнительные средства для Украины

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Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.
По информации газеты, запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.
Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.
Ранее Писториус заявил, что Россия планирует атаковать страны НАТО в течение 5-8 лет. Он подчеркнул, что Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.
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Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.
Ранее Писториус заявил, что Россия планирует атаковать страны НАТО в течение 5-8 лет. Он подчеркнул, что Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.
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Александр Климов