«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению

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Вооруженные силы Украины оказались не готовы к наступлению армии РФ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша.
«Русские вложили в наступление в Харьковской области силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми», — рассказал корреспондент.
По его словам, боевой дух украинских военных на низком уровне из-за долгого ожидания военной американской помощи. Однако сейчас поддержка США вряд ли предотвратит территориальные потери Вооруженных сил Украины.
«Для Киева это (наступление России под Харьковом), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта», — заключил он.
Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова