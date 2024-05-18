В США оценили возможность перелома ситуации на Украине

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Последний пакет помощи США Украине вряд ли изменит ход военных действий в пользу Киева, пишет издание The American Conservative со ссылкой на экспертов.
Журналисты TAC оценили возможность перелома ситуации на Украине, сославшись на мнение профессора военной истории Университета Калгари. Он утверждает, что американская помощь «крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны» и только продлит ее.
Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В мае, после нескольких месяцев рассмотрения, парламент одобрил пакет помощи Киеву в размере 61 миллиард долларов.
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«Вашингтон должен разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять Украине оружие», – резюмируют авторы публикации.
Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В мае, после нескольких месяцев рассмотрения, парламент одобрил пакет помощи Киеву в размере 61 миллиард долларов.
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Александр Климов