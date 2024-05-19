Французский генерал заявил о растерянности ВСУ после маневров российской армии

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Генерал ВВС Франции в отставке Бернар Норлен в интервью для LCI заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито с толку и не знает, какие меры предпринять на фоне наступления российских войск.
«Сейчас украинское командование, столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские», – заявил Норлен.
Генерал подчеркнул, что положение украинских военных близка к трагичности, высказывав мнение, что ВС РФ могут удивить своими действиями в ходе нынешнего наступления. По его словам, российская армия хорошо приспосабливается к реалиям поля боя и быстро корректирует свою стратегию.
Ранее стало известно, что украинскую армию беспокоит ситуация, в которой они вовлечены в боевые действия более 2 лет без возможности увольнения. Отмечается, что украинские власти осознают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов ВСУ.
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