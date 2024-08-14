Минобороны Германии отменило дополнения о почитании нацистов

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Министерство обороны ФРГ после массовой критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства Арне Коллац в рамках брифинга.
«Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», — заявил Коллац.
Он пояснил, что подобное решение было принято из-за того, что расширенный список не соответствует прописанному в «Указе о традициях» принципу, согласно которому бундесвер выступает за демократию и правовое государство. Таким образом, список был отозван полностью, со всеми сорока тысячами военнослужащих гитлеровской Германии.
По словам Коллаца, центром культуры памяти бундесвера являются именно традиции и вермахт к этому не должен иметь никакого отношения.
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