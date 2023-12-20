В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе с нацизмом вопреки США и Украине, на чем настоял Киев

Владимир Зеленский во время выборов выступал как носитель русского языка и за двуязычие Украины, однако сейчас делает вид, что забыл русский ради того, чтобы быть в рядах украинских националистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.