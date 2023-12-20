В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе с нацизмом вопреки США и Украине, на чем настоял Киев

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против документа выступили 49 стран, в то время как 118 поддержали резолюцию. Редакция «Радио 1» расскажет, что в себе содержит текст документа, какие государства воздержались от голосования, и на включении каких поправок настаивала Украина.
Резолюция России о борьбе с нацизмом: что содержит
Документ осуждает отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также любые проявления религиозной нетерпимости, насилия по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений. Одним из пунктов также является запрет на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Генассамблея ООН: голосование за резолюцию России
Текст резолюции Россия подготовила в соавторстве с рядом союзных государств, в том числе с Белоруссией, Сирией, Китаем, Арменией, ЮАР. Против документа выступили 49 стран, в том числе: США, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Чехия, Финляндия, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания и т.д.
В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение
Поддержали резолюцию 118 стран. Воздержались от голосования – 14, среди которых: Швейцария, Турция, Южная Корея.
Поправки в резолюцию России, которые предложила Украина
В процессе рассмотрения резолюции, Япония, Украина и Австралия настаивали на внесении в текст документа поправки. В пункте, предложенном странами, содержалась информация о том, что Россия якобы действует в «корыстных целях». По мнению этих стран, Россия с помощью резолюции «намеревалась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма».
Предложенная поправка была внесена. Предполагалось, что Россия не будет голосовать за резолюцию после внесения изменений, однако ожидания ряда западных стран не оправдались. Примечательно, что те страны, которые проголосовали за принятие поправки, в целом проголосовали против принятия резолюции.
Путин о нацизме и фальсификации истории
Прежде президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств заявил о необходимости борьбы с героизацией нацизма и фальсификации истории. Кроме того, во время пресс-конференции и прямой линии, глава государства напомнил о чествовании нациста из дивизии СС, которому рукоплескал президент Украины Владимир Зеленский.
Российский лидер сообщил, что нацист, приглашенный в канадский парламент, участвовал в холокосте, уничтожении евреев и русских. При этом ему аплодировал украинский президент, что свидетельствует о нацистских настроениях на Украине.
Читайте также:
NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн
Генассамблея ООН отклонила поправку США с осуждением ХАМАС
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня
Анастасия Крестьянова