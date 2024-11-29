Минобороны хочет взыскать неустойку в 4,6 млрд рублей с производителя спутников

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Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд города Москвы к АО «"Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева. Согласно документу, ведомство просит взыскать с красноярского производителя космических аппаратов 4,6 миллиарда рублей.
Об этом говорится в материалах судебной инстанции. Иск поступил в суд 15 ноября и уже принят к рассмотрению. Предварительные слушания по делу назначены на 17 января. Оборонное ведомство требует взыскать с предприятия неустойку по государственному контракту от 1 сентября 2014 года. Подробности контракта и другие сведения по понятным причинам в опубликованных материалах суда не раскрываются.
Стороны уже однажды судились по поводу этого госконтракта. В 2022 году Минобороны требовало взыскать с красноярского предприятия неустойку в размере около 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд перешёл к разбирательству дела в закрытом режиме. Чем оно завершилось, не сообщалось.
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Александр Бойцов