В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск

Фото: iStock/vladj55
В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом в беседе с РБК сообщили источники из ведомства.
Отмечается, что после перестановок командующим группировкой войск «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. «Югом» теперь командует генерал Александр Санчик, который сменил снятого с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина. Он, в свою очередь, будет руководить Военной академией имени Фрунзе.
Также Минобороны направило в Ленинградский военный округ генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». После он был переведён на пост начальника Главного штаба – первого заместителя главкома Сухопутными войсками. Он возглавит группировку «Север».
Читайте также:
РБК: Генерал-лейтенант Санчиик стал врио командующего группировкой войск «Юг»
Командующего группировкой «Юг» генерала Анашкина сняли с должности
Погибший командир донецкой бригады награжден званием Героя России посмертно
Анастасия Чинкова