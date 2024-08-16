Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России

МИД России выразил резкую критику в адрес армянского учебника по истории для 8 класса, заявив, что в нем «искажены события, происходившие на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX веков». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, подчеркивается, что особенно спорной является глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России».