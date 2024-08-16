Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России

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Минобороны Канады позволило Украине использовать поставленное канадское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что заявление ведомства последовало после атаки ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители.
Из сообщения неясно, применяли ли ВСУ это вооружение при атаке на Курскую область.
При этом телеканал уточняет, что на недавно снятых на границе и показанных в эфире телеканала CNN видеоматериалах виден канадский бронетранспортёр (БТР) Roshel Senator.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на российский регион была спланирована при участии НАТО и спецслужб западные стран, поскольку без их поддержки Украина бы не осмелилась зайти на территорию РФ.
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Из сообщения неясно, применяли ли ВСУ это вооружение при атаке на Курскую область.
При этом телеканал уточняет, что на недавно снятых на границе и показанных в эфире телеканала CNN видеоматериалах виден канадский бронетранспортёр (БТР) Roshel Senator.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на российский регион была спланирована при участии НАТО и спецслужб западные стран, поскольку без их поддержки Украина бы не осмелилась зайти на территорию РФ.
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Анастасия Чинкова