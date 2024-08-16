Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские бойцы выбили ВСУ из села Снагость в Кореневском районе под Курском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на данный момент на этой территории началась зачистка. Также в течение ночи, согласно информации источника, серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района, кроме того, атаку удалось отразить в селе Глушково.
В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российский комбат рассказал, как изменился характер спецоперации за два года
Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком
В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российский комбат рассказал, как изменился характер спецоперации за два года
Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком
Екатерина Коршунова