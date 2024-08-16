Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия

Фото: сайт Белого дома
Белый дом сообщил о планах предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый пакет военной помощи в ближайшие недели. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, США продолжат обеспечивать Украину средствами защиты, однако подробности о содержании нового пакета пока не раскрыты.
Кирби не стал комментировать вопросы о возможной поставке крылатых ракет, но подчеркнул, что американское правительство активно поддерживает связь с Киевом и следит за развитием событий. Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 и продолжат поставки оружия после недавних атак ВСУ в Курскую область.
Кроме того, газета Politico передает, что администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Ранее в августе США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $125 млн, включающий ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В июле Вашингтон уже предоставил Киеву пакет вооружений на $200 млн, а также дополнительную помощь на $1,5 млрд для укрепления обороны Украины.
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Кроме того, газета Politico передает, что администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Ранее в августе США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $125 млн, включающий ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В июле Вашингтон уже предоставил Киеву пакет вооружений на $200 млн, а также дополнительную помощь на $1,5 млрд для укрепления обороны Украины.
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Елена Перлова