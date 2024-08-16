Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Киев своей операцией в Курской области хочет отстрочить победу Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. По его мнению, нападение было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. Он отметил, что заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности.
В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
Ранее житель курской Мартыновки рассказал, что смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям», — написал он.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. По его мнению, нападение было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. Он отметил, что заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности.
В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
Ранее житель курской Мартыновки рассказал, что смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова