Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ

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Министерство обороны Молдавии отклонило запрос поискового движения страны, занимающегося поиском останков погибших во время Великой Отечественной войны, о проведении церемонии по их захоронению. Об этом написал председатель организации и глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
По словам общественного деятеля, причиной такого решения формально стало празднование Дня национального флага. Он также отметил, что получал подобные отказы от командования неоднократно.
Поисковое движение обращалось к министерству с просьбой предоставить почетный караул и оркестр для участия в захоронении погибших с соответствующими воинскими почестями.
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Поисковое движение обращалось к министерству с просьбой предоставить почетный караул и оркестр для участия в захоронении погибших с соответствующими воинскими почестями.
«Это больше похоже не на армию, а на цирк, который все время что-то празднует», — написал Петрович.Читайте также:
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Артем Кузьмин