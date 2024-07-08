Минобороны: ночью ВСУ пытались атаковать два региона России

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Российская ПВО минувшей ночью уничтожила два дрона ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Украинская сторона применила для атак БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что в ночь на восьмое июля сразу в нескольких районах Украины прозвучали сигналы оповещения населения. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что в ночь на восьмое июля сразу в нескольких районах Украины прозвучали сигналы оповещения населения. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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Анастасия Хохлова