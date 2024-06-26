В Сирии беспилотник коалиции опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ

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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 Воздушно-космических сил РФ, который выполнял плановый полет в небе над Сирией. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов.
«Сегодня с 13:45 до 13:53 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — заявил офицер.Попов добавил, что летчик ВС РФ своевременно предпринял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.
До этого Юрий Попов сообщил, что бойцы Воздушно-космических сил России нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии. Он заявил, что удары наносились обнаруженным ранее местам базирования боевиков, покинувших зону Эт-Танф и ушедших в отдаленные горные районы Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.
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