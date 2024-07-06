«Военная хроника»: в небе Черноморья снова дежурит американский беспилотник

Фото: istockphoto/aapsky
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk снова дежурит в небе Черноморья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника». Как отметил источник, место в воздухе, где расположен дрон, изменилось. Аппарат находится неподалеку от воздушного пространства натовских стран и не приближается к крымскому полуострову.
Какие цели преследует беспилотник неизвестно, в прошлом месте один такой аппарат выдворили из воздушного пространства Черного моря.
Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате атаки на Приморско-Ахтарск. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети. В частности, атака пришлась на трехэтажный многоквартирный дом. Экстренные службы уже ликвидируют последствия удара.
Читайте также:
СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого
Коммерсантъ: Суд вынес приговор по хищениям в МКБ «Компас»
Ураган «Орхан» парализовал работу аэропорта Шереметьево — видео
Никита Кротов