Минобороны показало кадры пуска баллистической ракеты «Ярс»

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В ходе тренировки стратегических сил сдерживания была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Запуск производился с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Видеозапись подготовки ракеты к старту и непосредственного пуска опубликовало министерство обороны РФ. На кадрах можно увидеть, как ракета приводится в вертикальное положение, а затем следует пуск. Участие в тренировке сил ядерного сдерживания из ситуационного центра Кремля в режиме видеоконференцсвязи принял президент РФ Владимир Путин.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему, что в ходе тренировки производилась отработка ответного массированного ядерного удара. Глава Минобороны подчеркнул, что задачи учений были отработаны в полном объёме, все ракеты достигли назначенных целей, подтвердив свои высокие характеристики.
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Александр Бойцов