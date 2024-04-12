Минобороны получило новую партию истребителей Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-35С, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
По данным корпорации, это первая в этом году партия Су-35С, переданная Минобороны РФ. Самолёты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Также они совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
Отмечается, что Су-35С оборудованы передовыми информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Их бортовые комплексы могут устанавливать связь как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации входит в Госкорпорацию Ростех.
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Отмечается, что Су-35С оборудованы передовыми информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Их бортовые комплексы могут устанавливать связь как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации входит в Госкорпорацию Ростех.
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Алёна Самарева