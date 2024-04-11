Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за предполагаемой активности дальней авиации России. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в социальной сети X.
Граждан Польши предупредили о возможном увеличении шума из-за взлета самолетов в воздух, особенно в юго-восточной части страны.
Через час польскую авиацию вернули на аэродромы. Согласно оперативному командованию, самолеты были отозваны в связи с снижением уровня угрозы ракетных ударов со стороны российской авиации.
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Артем Кузьмин