Минобороны предлагает реорганизовать военные округа

Фото:istockphoto/0
Министерство обороны России предложило отменить статус межвидового стратегического территориального объединения для военных округов. Соответствующее предложение было опубликовано на портале правовых актов.
Ведомство считает необходимым преобразовать военные округа в управления объединенных стратегических командований.
Ранее Министерство обороны предложило лишить Северный флот аналогичного статуса. В пояснительной записке к этому проекту указано, что он был разработан в соответствии с указом президента России «Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».
Читайте также:
Минобороны: Севастополь был атакован ВСУ американскими ракетами ATACMS
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Минобороны: Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
«Проект указа предусматривает лишение военных округов статуса межвидового стратегического территориального объединения и реорганизацию объединенных стратегических командований округов в управления», — говорится в документе.
Ранее Министерство обороны предложило лишить Северный флот аналогичного статуса. В пояснительной записке к этому проекту указано, что он был разработан в соответствии с указом президента России «Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».
Читайте также:
Минобороны: Севастополь был атакован ВСУ американскими ракетами ATACMS
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Минобороны: Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
Артем Кузьмин